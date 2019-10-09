Эксперты оценили уровень безработицы в Нижнем Тагиле

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Департамент по труду и занятости населения Свердловской области огласил цифры по безработице в регионе, сообщает ИА «УралБизнесКонсалтинг».
Сюжеты: Нижний Тагил
Общий уровень безработицы по области составляет 1,02%. Самый высокий уровень безработицы в Гаринском ГО – 6,47%, на второй строчке рейтинга находится Таборинский муниципальный район - 5,20%, на третьем — Сосьвинский ГО - 4,22%.
В Нижнем Тагиле уровень безработицы составляет 0,46%, в Екатеринбурге – 0,54%.
Рейтинг составлен на основе данных о зарегистрированных на бирже труда свердловчан.
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