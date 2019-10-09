Константин Синцов о сделке с ВТБ: банк верит в стратегию развития РТК

Kommersant.ru пишет, что в настоящее время фирма распогагает требующей инвестиций стратегией. В августе 2019 года ВТБ приобрел 50% плюс 1 акции компании, мотивируя сделку выгодными финансовыми условиями и уверенностью в выстроенной стратегии, отметил Синцов. Таким образом, средства, генерируемые отраслью, будут направлены на увеличение конкурентоспособности отечественного зерна.

Синцов также подчеркнул, что компания установила достаточно понятную программу, касающуюся обновления парка и необходимую при используемых механизмах для вывоза зерна. Акционер указал на то, что оборачиваемость вагонов не страдала.

Что касается инфраструктуры, Синцов акцентировал внимание на зависимости многих факторов от иных категорий груза, отправляющегося теми же путями, что и зерно. К примеру, на данный момент присутствует тяготение 1,5–2 млн тонн зерна на Дальний Восток при том, что инфраструктура в принципе не готова. Таким же образом обстоят дела и на юге страны: свыше 50% времени вагон просто простаивает в парке. Для устранения этой тенденции компания пытается привести в баланс парки между странами причерноморского зернового пула: в результате неравномерности зерновых сезонов появляются коридоры, когда парк сопредельных стран работает в России, и наоборот.

В РТК договаривались с крупными зернотрейдерами о ровном вывозе зерна предоставляемым парком перевозчиком. В течение нескольких лет, потребовавшихся для отслеживания выстраивания логистики, сформировался аналитический центр, при помощи которого благодаря удалось выступить в Министерстве сельского хозяйства, АО ОЗК, РЖД и перед крупными трейдерами, доказав безопасность и надежность консолидированной логистики.

Синцов также отметил, что российское сельское хозяйство по производству зерна сильно отстает от Австралии и Америки, хотя превосходит их по территории и климату. Так, сравнивая объемы воды, земли, производственные технологии и транспортное плечо до рынков, указал Синцов, можно отметить, что рынок стоит на своем старте, а не на пике.

В ближайшее время компания будет производить обновление парка и выходить на реализацию гораздо большего числа продукции за счет повышения эффективности. Синцов рассчитал, что 35 тысяч вагонов могут вывозить объемы, в два раза превышающие показатели на данный момент.

Синцов, говоря о «Транслесе», который входит в ГК РТК, отметил, что компания реализовала ключевую задачу, а именно — получение эффективной платформы, в рамках которой операторы справляются с объемами перевозок и с объемами сегодняшнего парка.