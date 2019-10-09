Кремль проконтролирует опрос о выборе места строительства храма в Екатеринбурге
Сегодня, 21:47ОбществоФото: pixabay.com
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Кремль будет следить за ходом опроса о выборе места для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, будем. Это же была очень резонансная тема. Это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен, и все желающие смогут высказать свое мнение»сказал он.
В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге начнет работать 51 участок, где каждый желающий сможет проголосовать за место строительство собора. Утверждены две площадки для включения в бланки — участки возле приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Проведение опроса обойдется бюджету города в шесть миллионов рублей.
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