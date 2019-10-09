Мэр Екатеринбурга заявил о провокациях по опросу про Храм святой Екатерины
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что опрос по месту строительства Храма святой Екатерины подвергся дискредитации в соцсетях и СМИ. Официальное заявление мэра было опубликовано на сайте администрации.
Градоначальник напомнил, что в последнее время в интернете появляется информация о том, что площадка под застройку уже определена, от народа ничего не зависит, а также, что работников бюджетных учреждений заставляют идти голосовать за определенный участок.
Обычно это «обезличенные провокации», которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель — попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса,отметил Высокинский.
Поэтому следить за ходом голосования будут общественные наблюдатели от различных организаций. Кроме того, мэр считает необходимым активно информировать население, где и когда пройдет голосование.
Напомним, на голосование выставлены две площадки — за Макаровским мостом и участок на территории бывшего приборостроительного завода, частично принадлежащий УГМК. Опрос пройдет 13 октября на городских избирательных участках.