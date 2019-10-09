Мэрия Екатеринбурга заплатила 88,5 млн рублей за некачественный ремонт дороги

О том, что работы выполнены некачественно на своей странице в Facebook сообщила руководитель уральского филиала «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова.

По ее словам, на приемке дороги разрушились почти все керны. Недочеты не были устранены.

Из документов, размещенных на госзакупках, у приемщиков не возникло претензий к качеству выполненных работ. Стоимость работ составила 88,5 млн рублей.