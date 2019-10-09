Мэрия Екатеринбурга заплатила 88,5 млн рублей за некачественный ремонт дороги
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэрия Екатеринбурга оплатила работы по ремонту дороги на улице Шефской, несмотря на некачественную укладку асфальта, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
О том, что работы выполнены некачественно на своей странице в Facebook сообщила руководитель уральского филиала «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова.
По ее словам, на приемке дороги разрушились почти все керны. Недочеты не были устранены.
Из документов, размещенных на госзакупках, у приемщиков не возникло претензий к качеству выполненных работ. Стоимость работ составила 88,5 млн рублей.
Дорога, которая развалилась во время взятия проб почти по всей длине, не должна быть оплачена, в противном случае я усматриваю здесь признаки уголовного преступления, написала Петрова.
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