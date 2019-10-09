«Микрохирургия глаза» в Нижнем Тагиле отметила 25-летие
Сегодня, 13:03ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле прошло торжественное мероприятие в честь 25-летия со дня образования в городе екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».
Сюжеты: Нижний Тагил
Генеральный директор екатеринбургского центра Олег Шиловских подчеркнул, что 25-летие является весомой датой для учреждения.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что рассматривается вопрос о расширении филиала. Для строительства уже выбран участок на ГГМ. Там должно появиться более вместительное отделение, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг.
Классные медицинские кадры, такие как в Нижнетагильском представительстве МНТК «Микрохирургия глаза» — это достояние любого города. Мы вами гордимся!сказал мэр.
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