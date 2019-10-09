В Екатеринбурге экс-сотрудник ИК за взятку передал заключенному мобильный телефон
Сегодня, 11:05ОбществоФото: pixabay
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В Екатеринбурге суд приговорил бывшего сотрудника ФКУ «Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Свердловской области» к трем годам и двум месяцам колонии за то, что передал осужденному телефона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
22-летний сотрудник ИК в августе 2019 года пронес в исправительное учреждение мобильный телефон, который передал заключенному за взятку в размере 15 тысяч рублей. После этого осужденный не изъял телефон у заключенного и не запрещал ему им пользоваться.
Мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам колонии, также в течение двух лет он не может занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационного–распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.
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