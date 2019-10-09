В Екатеринбурге на форуме Online Business Russia пройдет мастер-класс Дмитрия Орлова

Мастер-класс «Интернет и продажи» пройдет в отеле «Гранд Авеню». Проведет мастер-класс эксперт Ingate Дмитрий Орлов. Мероприятие будет интересно тем, что хочет получить новые знания в интернет-маркетинге и научиться привлекать новых клиентов.

Дмитрий Орлов расскажет, как использовать для развития бизнеса сайты, социальные сети, SEO и контекст.

Участие в мастер-классе дает возможность найти новых партнеров и завести деловые знакомства. В рамках мастер-класса предусмотрены практические занятия, которое позволят применить полученные здания на практике. Участникам мероприятия будут предоставлены видеозапись и информационные материалы с мастер-класса. После прохождения мастер-класса выдается сертификат.