В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» к 2035 году построят новые дома

Планируется, что на территории появятся многоэтажные дома, торговые центры и офисные здания. Число квадратных метров жилья может вырасти почти в два раза. Также на заострявшейся территории должна появиться новая улица, которая соединит улицу Кировградскую и проспект Космонавтов. Кроме того, через завод по проспекту Космонавтов будет проложена новая трамвайная ветка.