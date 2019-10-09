В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» к 2035 году построят новые дома
Сегодня, 19:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В генплане Екатеринбурга говорится, что до 2035 года часть территории «Уралмашзавода».
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что на территории появятся многоэтажные дома, торговые центры и офисные здания. Число квадратных метров жилья может вырасти почти в два раза. Также на заострявшейся территории должна появиться новая улица, которая соединит улицу Кировградскую и проспект Космонавтов. Кроме того, через завод по проспекту Космонавтов будет проложена новая трамвайная ветка.
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