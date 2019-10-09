В Екатеринбурге подрались пешеход и водитель автобуса

По словам пешехода, он переходил дорогу в установленном месте на пересечении улиц Ясная и Бардина. В этот момент мимо него проехал автобус. Мужчина разозлился, что автомобилист не пропустил пешехода, и пнул по автобусу. Водитель маршрутки выбежал на улицу и погнался за мужчиной. Догнав потерпевшего, он начал его избивать.