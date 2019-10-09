В Екатеринбурге подрались пешеход и водитель автобуса

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Вечером 8 октября в Екатеринбурге подрались водитель автобуса и пешеход. Последний после инцидента оказался в больнице, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам пешехода, он переходил дорогу в установленном месте на пересечении улиц Ясная и Бардина. В этот момент мимо него проехал автобус. Мужчина разозлился, что автомобилист не пропустил пешехода, и пнул по автобусу. Водитель маршрутки выбежал на улицу и погнался за мужчиной. Догнав потерпевшего, он начал его избивать.
При этом ранее сообщалось, что это пешеход напал на водителя, избил его и выбил стекло транспортного средства.
В результате конфликта пешеход попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
В полиции пояснили, что оба участника драки были доставлены в отделение и опрошены. Проводится проверка.
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