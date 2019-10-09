В Нижнем Тагиле ищут нового подрядчика для недостроенного ЖК «Тимирязевский»

По его словам, решение о необходимости отправки такого запроса будет принято 11 октября.

У меня помощник разговаривал с представителями ГЖИ, и они сказали, что есть варианты достроить первый дом путём предоставления земельного участка другому застройщику. В пятницу окончательно скажут. Если они вопрос не решат, мы будем писать в понедельник в прокуратуру области,рассказал TagilCity.ru Сергей Гармаш.

Как он отмечает, застройщик ЖК «Тимирязевский» — «СУ-1» — действительно по сути остановил строительство.

Он уже нас с июля третий раз обманывает по большому счёту. Нам бы хотелось, чтобы люди видели, что там что-то двигается, а не как [директор «СУ-1» Максим] Сажаев асфальтовую дорожку за три месяца закатал и говорит: «Вот, движение вперёд!» Какое это движение вперёд? Это топтание на месте,говорит прокурор.

Фото: ООО "СУ-1"

Как отмечает Сергей Гармаш, вероятнее всего, вмешательство областной прокуратуры понадобится.

Я думаю, они (ГЖИ — прим.ред) не решат так быстро вопрос. Это не так быстро делается, как хотелось бы. У них оптимистичный настрой, но у меня люди спрашивают: «Когда-когда [продолжится строительство]?»,рассказывает Гармаш.

Кроме того, накануне Госжилинспекция через суд добился ограничения для «СУ-1»: в течение шести месяцев компания не сможет привлекать средства дольщиков для возведения домов ЖК «Тимирязевский». Второй дом ещё не начали строить.

По второму дому всё сложнее: там сроки до декабря, они ещё не истекли, и какие-то санкции применять там [нельзя].Там дело уголовное расследуется, и мы понимаем, что его скорее не достроят, но до декабря поменять застройщика [сможем], только если будут банкротить предприятие,пояснил Сергей Гармаш.

Напомним, сдача ЖК «Тимирязевский» была запланирована на конец 2017 — начало 2018 года. Для строительства были привлечены долевые средства. В июне 2019 группа дольщиков обратилась в прокуратуру, поскольку квартиры им сданы не были. У застройщика также скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей, которая подала иск и выиграла дело. В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков: по данным следствия, состав руководства «СУ-1» похитили выделенные на первый дом более восьми миллионов рублей, чтобы, предположительно, потратить их на строительство второго дома. Максим Сажаев заявил в СМИ, что вопрос с нецелевым расходованием денег уже решен и предоставлена вся необходимая документация: по его словам, контрагенты неправильно указали адрес доставки стройматериалов, а накладные не приняли в качестве отчета за израсходованные средства.