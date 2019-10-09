В Нижнем Тагиле к концу года начнётся строительство нового детского сада
Сегодня, 17:50ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле в конце 2019 года начнётся строительство нового детского сада на 170 мест. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в ходе объезда Тагилстроевского района, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новое дошкольное учреждение появится на Уральском проспекте.Это связано с тем, что не все муниципалитеты Свердловской области успели освоить выделенные федеральными властями деньги, и часть средств было направлено в Нижний Тагил.
Кроме того, мэр осмотрел строительство двух детских садов, которые возводятся сейчас. В трёхэтажном здании детсада на Муринских прудах строители прокладкой сетей и поведением коммуникаций. Сам объект подрядчики планируют сдать 1 июня 2020 года.
Ещё один детсад с ясельными группами строится в микрорайоне «Запрудный» на уральском проспекте, 89. На этом объекте подрядчик также справляется с взятыми на себя обязательствами.
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