В Нижнем Тагиле к концу года начнётся строительство нового детского сада

Новое дошкольное учреждение появится на Уральском проспекте.Это связано с тем, что не все муниципалитеты Свердловской области успели освоить выделенные федеральными властями деньги, и часть средств было направлено в Нижний Тагил.

Кроме того, мэр осмотрел строительство двух детских садов, которые возводятся сейчас. В трёхэтажном здании детсада на Муринских прудах строители прокладкой сетей и поведением коммуникаций. Сам объект подрядчики планируют сдать 1 июня 2020 года.