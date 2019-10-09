Варламов раскритиковал свердловского депутата Колесникова за «рассадник наркомании»

Началось все с того, что Колесников на одном из заседаний думы высказался против строительства парков и скверов, назвав их «рассадником наркомании и преступности». По его мнению, деньги нужно тратить на ремонт домов, а не на реконструкции парков. С его слов, в Зеленой роще — убийства и эксгибиционисты, а в парке у Театра драмы — людей запинывают «молодые подонки».

Варламов в своем Телеграм-канале написал, что депутат «угодил в ловушку бомжа».

Если у вас в городе есть скверы, которые пользуются дурной славой, это не значит, что их надо вырубить. Их надо благоустраивать: ставить больше лавочек, делать больше пешеходных аллей и велодорожек, предусмотреть зоны для разных активностей,написал Варламов.