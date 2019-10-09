Зампред правления Сбербанка Попов рассказал о льготах по кредитам АПК

Вместе с тем, кредитный портфель в соответствующей сфере Портфель кредитования АПК составил свыше 1,2 триллиона рублей (10% от общего банковского портфеля кредитам).

При этом, пишет rostovgazeta.ru, объем финансирования сельскохозяйственной отрасли — около 800 млрд рублей, а пищевая промышленность — свыше 360 млрд рублей. В состав АПК-портфеля Сбербанка включены растениеводство (более 300 млрд рублей), молочное скотоводство (более 150 млрд рублей), а также некоторые другие отрасли.

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов указал, что в рамках льготной кредитной программы были заключены соглашения, совокупная стоимость которых составила около 600 млрд рублей. Сумма, составившая 100 миллиардов рублей, была передана для проведения сезонных работ, и до конца 2019 года будут профинансированы уборочные работы на общую сумму в 30 млрд рублей.

Для развития агропромышленного комплекса необходимо к 2024 году повысить объем экспорта отечественной сельхозпродукции до 45 млрд долларов и дважды увеличить инвестиционную активность с 2,3 трлн рублей до 4,5 трлн рублей. Льготное финансирование должно помочь в достижении этих целей.