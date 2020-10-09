Актеров Коляда-театра покажут в телесериале на федеральном канале

Актеров Коляда-театра покажут в телесериале на федеральном канале

Сегодня, 08:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Актеры Коляда-театра Константин Итунин и Олег Ягодин снялись в сериале на ТНТ, сообщает Е1.

В киноистории артисты будут играть охотников про древние коми-пермяцкие народы.

Восьмисерийный сериал «Территория», рассказывает историю о возвращении на родину и о тайнах древних коми-пермяцких народов.

Константин Итунин играет персонажа по имени Калина, а Олег Ягодин в кино — Хорь.

На ТНТ рассказывают, что доброжелательные Хорь и Калина хорошо ориентируются на местности и знакомы с коми-пермяцкими мифами и легендами. Они не вызывают у путешественников подозрений.

Главный герой сериала — 19-летний Егор Чудинов, который вместе со своим дядей отправился на поиски родственников, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Авторы отмечают, что сериал снят на стыке фольклора, хоррора и роуд-муви.

Напомним, режиссер Александр Роднянский хочет снять сериал или кино про скандального отца Сергия из Екатеринбурга.

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