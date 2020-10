Актеров Коляда-театра покажут в телесериале на федеральном канале

Актеры Коляда-театра Константин Итунин и Олег Ягодин снялись в сериале на ТНТ, сообщает Е1.

В киноистории артисты будут играть охотников про древние коми-пермяцкие народы. Восьмисерийный сериал «Территория», рассказывает историю о возвращении на родину и о тайнах древних коми-пермяцких народов. Константин Итунин играет персонажа по имени Калина, а Олег Ягодин в кино — Хорь. На ТНТ рассказывают, что доброжелательные Хорь и Калина хорошо ориентируются на местности и знакомы с коми-пермяцкими мифами и легендами. Они не вызывают у путешественников подозрений. Главный герой сериала — 19-летний Егор Чудинов, который вместе со своим дядей отправился на поиски родственников, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Авторы отмечают, что сериал снят на стыке фольклора, хоррора и роуд-муви. Напомним, режиссер Александр Роднянский хочет снять сериал или кино про скандального отца Сергия из Екатеринбурга. Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter