Актеров Коляда-театра покажут в телесериале на федеральном канале

В киноистории артисты будут играть охотников про древние коми-пермяцкие народы.
Восьмисерийный сериал «Территория», рассказывает историю о возвращении на родину и о тайнах древних коми-пермяцких народов.
Константин Итунин играет персонажа по имени Калина, а Олег Ягодин в кино — Хорь.
На ТНТ рассказывают, что доброжелательные Хорь и Калина хорошо ориентируются на местности и знакомы с коми-пермяцкими мифами и легендами. Они не вызывают у путешественников подозрений.
Главный герой сериала — 19-летний Егор Чудинов, который вместе со своим дядей отправился на поиски родственников, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Авторы отмечают, что сериал снят на стыке фольклора, хоррора и роуд-муви.
Напомним, режиссер Александр Роднянский хочет снять сериал или кино про скандального отца Сергия из Екатеринбурга.