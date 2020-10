Астрологи рассказали каким знакам стоит включить фантазию 10 октября

Некоторым знакам захочется проявить фантазию 10 октября, а другим следует хорошо отдохнуть от тяжелой недели.

Овен Представителям знака будет нелегко. В первой половине дня вас может ожидать ряд рабочих задач, с которыми вы будете справляться не так быстро, как вам хотелось бы. Из-за спешки вы можете наделать ошибок. Постарайтесь сосредоточиться. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Вам следует составить правильный рацион питания. Можете заняться физическими упражнениями или посетить фитнес-зал. В отношениях не пытайтесь настоять на своём. Телец Хороший день, чтобы проявить свои способности. Утром постарайтесь выбрать самые сложные и интересные проекты. В этот день получится с легкостью их завершить. Между вами и коллегами может завязаться конфликт. Постарайтесь не реагировать на замечания и советы. Не рекомендуются физические нагрузки. Можете пройтись по магазинам или погулять на свежем воздухе. Вечер лучше провести без шумных компаний. Близнецы Близнецов ожидает неплохой день. Получится не всё задуманное, но результат вас удовлетворит. Сосредоточьтесь на повседневной работе. Вторая половина дня неблагоприятна для физического труда. Воздержитесь от тренажерных залов и занятий спортом. Вечером вы можете получить неожиданное приглашение на развлекательное мероприятие. В отношениях с вашей второй половинкой может появиться разлад. Постарайтесь не делать поспешных выводов. Рак В этот день раки будут очень уверенны и обаятельны. Удачное время для обретения новых знакомств и укрепления деловых связей. Проведите деловые переговоры и встречи. Учувствуйте в конференциях и знакомьтесь с новыми людьми. Высок риск получения ушибов или растяжений. Воздержитесь от физических нагрузок. Пройдитесь по магазинами или займитесь косметическими процедурами. Перед второй половинкой вы можете оказаться в смешной ситуации. Постарайтесь посмеяться над собой вместе с вашим партнером и не обострять отношения. Лев Львов ожидает интересный день. Вероятны незапланированные поездки или командировка. Благодаря вашему чувству такта и манерам получится завести новые дружеские отношения. Не позволяйте возлагать на себя чужие профессиональные обязанности. Хорошо отдохнуть поможет прогулка пешком или бег. Вечер лучше провести в спокойно обстановке. Можете окружить заботой вашу вторую половинку и устроить романтическую встречу. Дева Вас могу ожидать большие перемены. Не исключено, что вам удастся добиться определенных успехов в карьере. У вас может значительно измениться финансовое положение. Возможно успешное решение имущественного вопроса. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Запланируйте поездку на дачу или другой отдых на свежем воздухе в хорошей компании. В отношениях вы завоюете безоговорочное доверие вашего партнёра и ваш союз окрепнет. Весы Неблагоприятный день для весов. Особенно первая половина дня. Вы будете рассеяны и невнимательны. Рекомендуется перенести решение важных вопросов на другое время. После обеда влияние позитивных тенденций усилится, но лучше сосредоточиться на выполнении текущей рутинной работы. Можете заняться физическим трудом. Пробежки, фитнес или тренажерный зал благоприятно повлияют на моральное состояние. Вечер лучше провести в одиночестве в спокойной обстановке. Скорпион Вас будут переполнять негативные эмоции и раздражение. Постарайтесь не срываться на окружающих. Это может испортить ваш авторитет и подорвать деловую репутацию. Категорически не рекомендуется назначать деловые встречи и вести переговоры. Ограничьтесь работой, которую можете выполнять самостоятельно. Постарайтесь получить поддержку у близких. Нанесите визит родственникам или друзьям. В отношениях вас могут обрадовать неожиданным подарком. Стрелец В этот день стрельцам будет сопутствовать удача. Рабочие задачи будут решаться благодаря стечению обстоятельств и неожиданной помощи. Вам практически не придется прикладывать никаких усилий. В результате у вас останется очень большой запас энергии. Можете потратить запас сил на физические упражнения или командные виды спорта. Вечером вас могут попросить о помощи родственники. Если проблема серьезная, то отмените планы и окажите родным услугу. Козерог Мелкие неудачи будут преследовать представителей знака. Вы можете забыть ключи, банковскую карту или кошелек дома. Ваша невнимательность отразится на качестве вашей работы. По возможности, не берите на себя большую ответственность, не работайте с подсчетами и денежными операциями. В общении будут преобладать позитивные тенденции. Постарайтесь завести новые деловые связи. Обратите внимание на сигналы своего организма. При малейших симптомах начинающихся болезней обратитесь к врачу. Водолей Ваша фантазия будет главенствовать над вами. Вы будете очень изобретательны. Получится найти подход к задачам любой сложности и преуспеть там, где коллеги потерпели неудачу. Начальство оценит ваши качества и может предложить новую должность или выписать премию. На досуге лучше заняться развлечениями, требующими хорошего воображения. Поучаствуйте в творческом конкурсе или викторине. Вечером можете устроить интересный сюрприз для вашей второй половинки. Рыбы Представителей знака может охватить внезапная усталость. Сказывается напряженность прошедшей недели. Не лишним будет попросить помощи из всех возможных источников. Запланируйте приятный отдых. Не лишними будут расслабляюще процедуры. Запишитесь к массажисту или косметологу. Вечером отдохните без шумных компаний. Физические нагрузки не рекомендуются. В отношениях вам может потребоваться пойти на уступки вашему партнеру. Отнеситесь к этому вопросу рационально и ваша половинка это оценит.

