Екатеринбуржцы рассказали о лжепроверяющих соблюдение масочного режима

Екатеринбуржцы рассказали о лжепроверяющих соблюдение масочного режима

Сегодня, 14:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице появились мошенники, которые ездят в общественном транспорте и проверяют маски, сообщает Е1.

По словам очевидцем, двое мужчин и одна женщина, представляясь контролерами, настоятельно рекомендуют надеть маски и снимают пассажиров на фотоаппарат. На просьбы людей представиться и показать документы мошенники не отреагировали и вышли из автобуса.

Глава транспортной инспекции Екатеринбурга Григорий Кулинич рассказал, что настоящие сотрудники продолжают свою работу, но исключительно в желтых жилетах с надписью «Муниципальная транспортная инспекция». Однако на автобусах сотрудники не ездят и не заходят на промежуточных остановках, а лишь на конечных.

Они могут фотографировать и снимать на камеру. Это работает как доказательство нарушений масочного режима, подчеркнул Кулинич.

В последнее время, в связи со сложившейся ситуацией и ростом заболевания коронавирусом, сотрудники полиции и министерства общественной безопасности также проверяют соблюдение масочного режима.

Это не муниципальная транспортная инспекция. Мы думали, что это могут быть сотрудники Гортранса, но и они сказали, что это не их люди. Видимо, появились мошенники, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Напомним, в уральской столице обдумывают схему возвращения к жестокому карантину, рейды по улицам и общественному транспорту становятся чаще.

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