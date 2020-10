Идеальная мама Нижнего Тагила рассказала о своей победе в конкурсе

В Нижнем Тагиле 13 сентября прошел финал конкурса «Идеальная мама». По его итогам победительницей стала Мария Гаева.

Конкурс стартовал весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его пришлось приостановить и перенести финал на октябрь. По словам победительницы, атмосфера финала была «непередаваемая». Все участницы активно поддерживали друг друга. Они помогали друг другу переодеваться, поправляли прически, делились косметикой. Одна за всех и все за одну! Вы можете представить?рассказала Мария TagilCity.ru. Мария отмечает, что она выступала с творческим номером перед общим танцем и у нее было очень мало времени, чтобы переодеться. Другие участницы помогли ей в этом за пару минут. Я только выполняла команды: Подними ногу! Давай руку! Где тут замок на платье? Вот твои кеды, обувай скорее!делится победительница. По ее словам, самое яркое впечатление у нее оставили мастер-классы по плетению браслетов и приготовление хачапури по-аджарски в ресторане. Всех участниц не оставила равнодушными фотосессия на маяке и поездка в Висимский заповедник. При подготовке к финалу каждая участница должна была подготовить визитку на тему «Что для меня семья». Также женщины показывали общий танец и три дефиле: приветственное, в вечерних платьях и в свадебных. Мария говорит, что никаких сложностей у нее не возникало, пришлось немного ускорить свой бешеный ритм жизни. Она отмечает, что дети были со ней практически на всех занятиях. О своей победе тагильчанка высказывается, как о бонусе. Для меня действительно важна была нереальная поддержка от моей семьи, друзей, знакомых и подписчиков в Instagram, когда началось голосование,подчеркивает победительница. Церемонию награждения она восприняла как сюжет из фильма. Когда объявили первую вице-мисс Татьяну Важенину, я подумала, что она и есть победитель. А кто, если не Таня? У нее семь детей, представляете? Я стою аплодирую Тане и вдруг ведущий кричит мое имя… Дальше все, как в тумане…рассказывает Мария. Напомним, в конкурсе «Идеальная мама» участвовали 26 тагильчанок. По итогам конкурса первой вице-мисс стала Татьяна Важенина, второй вице-мисс — Владислава Иванова, третьей вице-мисс — Елена Зислина. Миссис зрительских симпатий стала Марина зимина, а Мисс свадебный вальс — Алевтина Серебренникова. Конкурс "Идеальная мама" Photo: Мария Гаева

Related news: В Нижнем Тагиле определили идеальную маму

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter