Индексация пенсий и усталые дети. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 октября.

В Карпинске гости обнаружили у своей знакомой в шкафу истощенную полугодовалую девочку. По словам друзей женщины, малышку подкармливал 13-летний брат. Они забрали её и передали полиции. Девочку доставили в местную больницу, а затем увезли на вертолете в Екатеринбург. В отношении матери ребенка возбуждены два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На месте проживания не обнаружили одежды и пищи для новорожденных. Мэр Карпинска пообещал оказывать семье посильную помощь. Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова предложила помощь с переводом пострадавшей в Москву. Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки Уральский эксперт назвал возможный срок и необходимую сумму для индексации пенсий работающим пенсионерам. По его подсчетам, на это потребуется 300 миллиардов рублей. Такие деньги могут быть взяты из Фонда национального благосостояния или через госзайм. Третью меру он назвал непопулярной — увеличение налогов. Ближайшим возможным сроком индексации был назван 2023 год. Стала известна возможная дата индексации пенсии работающим пенсионерам Найден тагильчанин, который пропал 3 октября по пути в Пермь. Для поездки он использовал сервис «bla bla car». Правоохранители нашли водителя, с которым уехал пропавший и адрес куда он его увез. Но уралец к тому моменту уже сам вышел на связь с супругой и сообщил, что находится у друга. Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден Многие родители считают, что их ребенок будущий гений. Поэтому уделяют воспитанию массу времени, записывают во все возможные секции и тратят огромные деньги. Им кажется, что таким образом проявляется забота. Однако у ребенка со временем развиваются комплексы, хроническая усталость, депрессия и болезни. Причиной такого поведения родителей является страх, что ребенок будет отличаться от других, а значит его плохо воспитывают и виноваты в этом они. Психологи против такого подхода. Они рекомендуют дать ребенку попробовать многое и выбрать то, что ему по душе. В Нижнем Тагиле масса кружков для обучения детей различным навыкам. Журналист TagilCity.ru проверил их на наличие лицензий. Не все учреждения смогли показать по первому требованию разрешающие документы. Комплекс «супермамы». Почему родители пытаются вырастить из ребенка гения?

