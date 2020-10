Блогер Ида Галич со своим мужем заболели коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram.

Галич с супругом сейчас находятся на самоизоляции. На КТ признаков поражения легких не нашли. Напомним, вчера мэр Каменска-Уральского в видеообращении рассказал, что заразился коронавирусом. Болезнь у главы города протекает бессимптомно. Мэр Уральского города заразился коронавирусом

