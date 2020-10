Комплекс «супермамы». Почему родители пытаются вырастить из ребенка гения?

«Мой ребенок — будущий гений». Порой родители, придерживаясь такого девиза, с головой погружаются в воспитание своего чада. Такого ребенка с детского сада водят по бесконечным курсам скорочтения, ментальной арифметики, рисования и другим. Что это — дань модне или амбиции родителей, разбиралось TagilCity.ru.

Уставшие дети «Машеньке еще четыре, а она уже умеет читать, знает цифры и английские слова. А еще занимает первые места в гимнастике и ездит на соревнования по танцам». Подобных постов в соцсетях от восторженных мам целая куча. И, кажется, что слышен звон медалей, которые они мысленно вешают себе на грудь за свой «материнский подвиг». И неважно, что у Машеньки на фото вымученная улыбка и взгляд, в котором читается желание спрятаться ото всех. Главное, что папа и мама гордятся своим чадом и в погоне за его «гениальностью» готовы отдавать любые деньги. Возможно кто-то скажет, что это проявление любви и заботы, ведь каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал успешным в будущем. Но порой на деле выходит все наоборот — большие нагрузки и неоправданные ожидания из детства во взрослой жизни приводят к нервным срывам, депрессиям, хроническим болезням, комплексам. При худшем сценарии — к алкоголизму, наркомании, суициду. Почему же родители, следуя собственным амбициям, заставляют ребенка крутиться среди бесконечных курсов раннего развития, спортивных секций и других кружков? С каждым десятилетием растут требования общества не только ко взрослым, но и к детям. Почему-то считается, что к шести годам ребенок должен читать, писать считать, заниматься спортом и чуть ли не выбрать себе будущую профессию. Поэтому зачастую родители, особенно мамы, боятся, что их ребенок «будет не такой как все», то есть, отставать по объему знаний среди сверстников. Вырабатывается комплекс «супермамы», которая в первую очередь оценивает достижения ребенка как свои, поделилась мнением с TagilCity.ru детский психолог Анна Попова. Кроме того, психологи считают, что вечно занятые дети — это проекция занятых родителей, которым проще вложить в ребенка деньги, чем уделить свое время. И хорошо, если это что-то интересное или полезное, но зачастую это просто сборная солянка из футбола, вальса, ораторского мастерства и левополушарного рисования. Все должно быть в меру. Родителям необходимо найти золотую середину. Оптимальным решением является выбор. Ребенок может попробовать многое и выбрать то, что ему по душе. Родители должны задать себе вопрос, что лучше — уставшие дети с 25 кружками, которые они посещают, потому что так надо, или способные малыши, получающие удовольствие от занятий,считает Анна Попова. Photo: pixabay.com Спрос рождает предложение Чем больше «суперродителей», которые хотят занять каждую минуту своего ребенка, тем больше появляется частных курсов раннего развития, обещающих сделать ребенка гением. Подобный маркетинговый ход работает безотказно. В Нижнем Тагиле более 40 детских развивающих центров, предлагающих ребенку изучать ментальную математику, скорочтение, английский язык, программирование, современные и классические танцы, арт-терапию и другие модные направления в детском образовании. Многие из этих курсов используют так называемую авторскую методику. Однако вопрос о качестве образования остается открытым. Как же определить, что образовательные курсы смогут научить чему-то ребенка, а не просто будут вытягивать деньги его родителей? В первую очередь, центр обязательно должен иметь лицензию на образовательную деятельность. Но если раньше предприниматель обязан был регистрировать свое предприятие, как частное образовательное учреждение, деятельность которого регулировалась «Законом об образовании в РФ», то теперь осуществлять образовательную деятельность на основании лицензии имеют полное право ИП, ООО, ЗАО и ОАО. А это иные системы контроля и другие стандарты проверок. Работа без лицензии влечет за собой штраф до 500 тысяч рублей или реальный уголовный срок. Все педагоги в частных образовательных центрах должны иметь соответствующее образование и, если нужно, сертификаты о повышении квалификации. Многие курсы работают в Нижнем Тагиле уже не один год и заботятся о своей репутации, поэтому там с квалификацией педагогов, я думаю, все в порядке. Но на центры-однодневки, которые предлагают все и сразу, родителям стоит обратить особое внимание, если они хотят отдать туда своего ребенка. Обязательно нужно требовать у них все документы,рассказала учитель одной из вагонских школ. По мнению юристов, несмотря на вопросы к пользе предлагаемых услуг, после вступления ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2014 году, образование в частных школах и центрах стало более прозрачным. Закон отсеял недобросовестных предпринимателей. Плановые и внеплановые проверки коммерческих учреждений проводит Рособрнадзор. Однако предметом этих проверок является не качество образования, а наличие или отсутствие тех или иных документов, планов и программ. Никто не проверяет, что вкладывается в головы наших детей на этих курсах, какая от этого польза и какой вред. Понятно, что качество образования проверить намного труднее. Помимо госслужащих, тут нужны квалифицированные педагоги и психологи. Причем их мнение может разойтись,считает педагог из Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru тоже решила проверить наличие лицензии у образовательных центров и посетила некоторые из них. Центр по изучению английского языка «Nessie» и центр развития «Новая ступень» оказались закрыты, хотя, по информации 2Gis, они работают. В центре интеллектуального развития «АМАКидс», чьи филиалы работают по всей России, сообщили, что лицензия на образовательную деятельность есть на их официальном сайте. Мы проверили его, и оказалось, что это действительно так. В развивающем центре «Умная панда» администратор отказалась предоставить лицензию, сославшись на то, что это может только директор, который в данный момент отсутствует. Таким образом, не всегда и не везде можно сразу же увидеть нужную документацию. Photo: pixabay.com Есть ли еще варианты? Альтернативой частным образовательным курсам могли бы стать кружки и занятия в муниципальных дворцах творчества и клубах, ведь их в Нижнем Тагиле тоже немало. Почему же тогда родители отдают детей в «новомодные» центры раннего развития? Возможно, все дело в более узком спектре предлагаемых услуг в государственных учреждениях допобразования на фоне раскрученной рекламы частных курсов. В нашем дворце творчества, например, есть общеразвивающая программа для дошкольников «Ступеньки». Она работает уже много лет и пользуется спросом. Но мы, конечно, не даем обещаний сделать из ребенка гения. Частные же курсы зачастую работают по авторским методикам, которые мы не применяем. Если честно, их польза до сих пор под сомнением. Та же Монтессори подходит далеко не всем. Муниципальные услуги, в первую очередь, направлены на стандартное образование, а не на то, что модно,рассказали в Дзержинском дворце творчества. И все же муниципальные учреждения допобразования могут составить высокую конкуренцию частным центрам. Уже сейчас дворцы творчества и клубы начинают предлагают востребованные родителями услуги, например, роботехнику или детскую киностудию. Однако необходимы и современные образовательные центры в каждом районе города, где дети смогут получать знания помимо учебной программы, а дошкольники — готовиться к поступлению в первый класс. Это очень удобно для родителей и комфортно для детей, если все кружки и курсы были бы в одном месте. А если такой центр еще и государственный, то и доверия к нему больше, и цены на услуги были бы значительно ниже. Ведь сейчас есть частичная или полная компенсация за детские кружки,считает Ольга, мама двоих детей. Также взаимодействие подобного образовательного центра и учебных учреждений помогло бы выявлять настоящие способности детей. И рекомендовать родителям посещение тех или иных кружков, не перегружая ребенка. Что-то вроде профориентации, только более в раннем возрасте. А папам и мамам, которые пытаются выжать из своего чада максимум талантов, специалисты рекомендуют посетить психолога, который поможет решить проблему. Кроме того, педагогам детсадов и школ тоже стоит обращать внимание на «замученных кружками» детей. Но даже в этом случае родители не всегда готовы слушать учителей и воспитателей. И педагоги, и психологи могут лишь дать рекомендации. Заставить родителей ограничить нагрузку ребенка не может никто. Важно, чтобы они сами осознали проблему,рассказала Анна Попова. Photo: pixabay.com В итоге становится понятно, что при выборе частных курсов действует правило «доверяй, но проверяй». В погоне за модой родители порой забывают, что их ребенок — личность. Пусть пока маленькая, но уже с определенными интересами и правом выбора. И следует помнить, что никаких частные уроки не заменят ему минуты, проведенные с папой и мамой.

