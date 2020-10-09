Комплекс «супермамы». Почему родители пытаются вырастить из ребенка гения?

В нашем дворце творчества, например, есть общеразвивающая программа для дошкольников «Ступеньки». Она работает уже много лет и пользуется спросом. Но мы, конечно, не даем обещаний сделать из ребенка гения. Частные же курсы зачастую работают по авторским методикам, которые мы не применяем. Если честно, их польза до сих пор под сомнением. Та же Монтессори подходит далеко не всем. Муниципальные услуги, в первую очередь, направлены на стандартное образование, а не на то, что модно,рассказали в Дзержинском дворце творчества.