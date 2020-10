Мэр Карпинска пообещал помочь семье жившей в шкафу полугодовалой девочки

Глава Карпинска Андрей Клопов обещал помощь новорожденной девочке, которую собственная мать полгода держала в шкафу, сообщает Е1.

На данный момент Андрей Клопов находится на больничном, работает дистанционно и уже знает о случившемся. Клопов прокомментировал ситуацию, заявив, что «каждый должен отработать свое направление»: медицинские службы должны помочь восстановить здоровье ребенка, а правоохранительные органы принять меры, опираясь на действующее законодательство. Виновный должен быть наказан по всей строгости закона. Это моя принципиальная позиция,подчеркнул чиновник. Заместитель мэра по социальным вопросам администрации Карпинска Жанна Алферова собирается полностью контролировать ситуацию. Сейчас нам важно понимать, откуда все это, почему такое стало возможным. Может быть, эта мамаша психически нездорова. Нормальный человек такого по отношению к своему ребенку не сделал бы. Значит, у нее что-то с головой. И, насколько я знаю, ее сейчас изолировали, добавил глава Карпинска. По его словам, когда станет ясно, как действовать, администрация города готова оказывать необходимую помощь, поскольку случай «беспрецедентный». Бывали редкие случаи, когда матери выкидывали на помойку детей, но такое, наверное, случалось не только в Карпинске. Но чтобы мать не кормила ребенка, держала где-то в квартире непонятно как, внимания не уделяла… Нет, такое впервые. И нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось, говорит Клопов. Напомним, в Карпинске обвиняют женщину, которая родила дочь и полгода прятала ее в сумке в шкафу. Девочку обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Во время застолья они услышали странные звуки и нашли ребенка. Забрав его, подруги обратились в полицию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter