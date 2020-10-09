Пинаев анонсировал открытие экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Пинаев анонсировал открытие экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:10ОбществоPhoto: Группа МУП «ТДС» во «Вконтакте»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал когда состоится открытие экопарка на Муринских прудах. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ровно через неделю откроется Экопарк на ГГМ. Это первый такой объект в городе, расположенный на самой большой из благоустроенных в этом году территорий. Его площадь составляет семь гектаров, пишет Владислав Пинаев.

Глава города отмечает, что парк уже почти готов, а его наполнение только начинается.

В следующую пятницу приглашаю всех на открытие, заключил мэр.

Напомним, 1 октября директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что благоустройство парка почти закончена. Стоимость проекта составила почти 100 миллионов рублей.

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