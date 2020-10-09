Пинаев анонсировал открытие экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Ровно через неделю откроется Экопарк на ГГМ. Это первый такой объект в городе, расположенный на самой большой из благоустроенных в этом году территорий. Его площадь составляет семь гектаров, пишет Владислав Пинаев.
Глава города отмечает, что парк уже почти готов, а его наполнение только начинается.
В следующую пятницу приглашаю всех на открытие, заключил мэр.
Напомним, 1 октября директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что благоустройство парка почти закончена. Стоимость проекта составила почти 100 миллионов рублей.