Пинаев анонсировал открытие экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал когда состоится открытие экопарка на Муринских прудах. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ровно через неделю откроется Экопарк на ГГМ. Это первый такой объект в городе, расположенный на самой большой из благоустроенных в этом году территорий. Его площадь составляет семь гектаров, пишет Владислав Пинаев. Глава города отмечает, что парк уже почти готов, а его наполнение только начинается. В следующую пятницу приглашаю всех на открытие, заключил мэр. Напомним, 1 октября директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, что благоустройство парка почти закончена. Стоимость проекта составила почти 100 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле завершается благоустройство экопарка на Муринских прудах

