Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

Сегодня, 11:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Карпинске прокуратура начала проверку в связи с обнаружением истощенного новорожденного ребенка в одном из домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На данный момент установлено, что истощенная новорожденная девочка была найдена знакомыми подозреваемой. Мать ребенка на учете в женской консультации не стояла, родила девочку в конце апреля 2020 года, документы на нее не получала, на учете в детской поликлинике ребенок не состоит.

При проверке обнаружено, что по месту жительства отсутствуют одежда и питание для новорожденных.

Девочка доставлена в больницу, так как находится в социально-опасном положении.

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что сейчас за новорожденной в Карпинск вылетел вертолет медицины катастроф, ее перевезут в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. Состояние девочки тяжелое, понадобится восстановительное лечение.

Возбуждены два уголовных дела: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) и «Истязание» (ч. 2 ст. 117 УКК РФ).

Напомним, 37-летнюю жительницу Карпинска обвиняют в том, что она полгода держала в шкафу в сумке новорожденную дочь. Девочку нашли ее знакомые.

Related news:
прокуратурабольницадевочкановорожденныеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы