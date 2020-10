Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

В Карпинске прокуратура начала проверку в связи с обнаружением истощенного новорожденного ребенка в одном из домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На данный момент установлено, что истощенная новорожденная девочка была найдена знакомыми подозреваемой. Мать ребенка на учете в женской консультации не стояла, родила девочку в конце апреля 2020 года, документы на нее не получала, на учете в детской поликлинике ребенок не состоит. При проверке обнаружено, что по месту жительства отсутствуют одежда и питание для новорожденных. Девочка доставлена в больницу, так как находится в социально-опасном положении. В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что сейчас за новорожденной в Карпинск вылетел вертолет медицины катастроф, ее перевезут в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. Состояние девочки тяжелое, понадобится восстановительное лечение. Возбуждены два уголовных дела: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) и «Истязание» (ч. 2 ст. 117 УКК РФ). Напомним, 37-летнюю жительницу Карпинска обвиняют в том, что она полгода держала в шкафу в сумке новорожденную дочь. Девочку нашли ее знакомые. Свердловчанку обвинили в сокрытии полугодовалого ребенка в шкафу

Related news: Свердловчанку обвинили в сокрытии полугодовалого ребенка в шкафу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter