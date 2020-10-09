Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

На данный момент установлено, что истощенная новорожденная девочка была найдена знакомыми подозреваемой. Мать ребенка на учете в женской консультации не стояла, родила девочку в конце апреля 2020 года, документы на нее не получала, на учете в детской поликлинике ребенок не состоит.