Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден

Оперативники установили водителя такси, который вез его из Нижнего Тагила в Пермь, выяснили адрес, куда приехал тагильчанин. Вчера позвонила супруга, сообщила, что муж вышел на связь и сказал, что находится у друга, сообщили в пресс-службе.
Сотрудники полиции также связались с самим пропавшим. Он подтвердил, что с ним все в порядке.
Напомним, мужчина пропал 3 октября в городе Пермь. Он воспользовался услугами машины из приложения «bla bla car». Сообщалось, что он поехал до вокзала. Однако дома так и не появился.