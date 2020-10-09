Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден

Оперативники установили водителя такси, который вез его из Нижнего Тагила в Пермь, выяснили адрес, куда приехал тагильчанин. Вчера позвонила супруга, сообщила, что муж вышел на связь и сказал, что находится у друга, сообщили в пресс-службе.