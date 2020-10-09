Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден

Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден

Сегодня, 09:53ОбществоPhoto: группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
27-летний тагильчанин, который потерялся в Перми, был найден 8 октября, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Оперативники установили водителя такси, который вез его из Нижнего Тагила в Пермь, выяснили адрес, куда приехал тагильчанин. Вчера позвонила супруга, сообщила, что муж вышел на связь и сказал, что находится у друга, сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции также связались с самим пропавшим. Он подтвердил, что с ним все в порядке.

Напомним, мужчина пропал 3 октября в городе Пермь. Он воспользовался услугами машины из приложения «bla bla car». Сообщалось, что он поехал до вокзала. Однако дома так и не появился.

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