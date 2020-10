Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден

27-летний тагильчанин, который потерялся в Перми, был найден 8 октября, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Оперативники установили водителя такси, который вез его из Нижнего Тагила в Пермь, выяснили адрес, куда приехал тагильчанин. Вчера позвонила супруга, сообщила, что муж вышел на связь и сказал, что находится у друга, сообщили в пресс-службе. Сотрудники полиции также связались с самим пропавшим. Он подтвердил, что с ним все в порядке. Напомним, мужчина пропал 3 октября в городе Пермь. Он воспользовался услугами машины из приложения «bla bla car». Сообщалось, что он поехал до вокзала. Однако дома так и не появился. В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего по пути из Перми мужчины

