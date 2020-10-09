Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургский аэропорт Кольцово не будет иметь возможность в ближайшее время производить международные полеты из уральской столицы, пишет Ура.ру.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Специалист пояснил, что на данное решение повлияло распространение COVID-19.

Международные полеты из Кольцово в этот раз открыты не будут. Знаю, что и мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор, и правительство региона предпринимали усилия, направленные на открытие международного сообщения. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и общей ситуации в регионе такое решение не принято», прокомментировал Чудновский.

Напомним, международные рейсы из России начали производиться с августа-сентября из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда и Новосибирска. Минтранс думал над возможностью с 15 августа или с 1 сентября вернуть международное авиасообщение из аэропорта Кольцово, но решение принято не было.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
Свердловская областьАэропорт «Кольцово»запреткоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы