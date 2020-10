Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

Екатеринбургский аэропорт Кольцово не будет иметь возможность в ближайшее время производить международные полеты из уральской столицы, пишет Ура.ру.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. Специалист пояснил, что на данное решение повлияло распространение COVID-19. Международные полеты из Кольцово в этот раз открыты не будут. Знаю, что и мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор, и правительство региона предпринимали усилия, направленные на открытие международного сообщения. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и общей ситуации в регионе такое решение не принято», прокомментировал Чудновский. Напомним, международные рейсы из России начали производиться с августа-сентября из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда и Новосибирска. Минтранс думал над возможностью с 15 августа или с 1 сентября вернуть международное авиасообщение из аэропорта Кольцово, но решение принято не было.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter