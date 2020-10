В Москве действует до 50% теневых ритуальных компаний

По меньшей мере пятьдесят процентов от общего объема на крупнейшем похоронном рынке России — в Москве — занимают теневые компании и фирмы. Об этом заявили официальные отраслевые представители.

Теневики игнорируют уплату госналогов, необоснованно поднимают цены на ритуальные услуги, некачественно осуществляют захоронения и похоронной процес. Вместе с тем, подобного рода компании работают без «адекватных» договоров. Издание news.ru пишет, что со слов директора ведущего оператора всех столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артёма Екимова, теневой ритуальный рынок, где проживает и трудится десять процентов россиян, формируют рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений. Отмечается, что помимо ГБУ «Ритуал», занимающего примерно тридцать процентов московского заупокойного рынка, действует еще около трех сотен участников, зарегистрированных в какой-либо организационно-правовой форме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter