В Москве действует до 50% теневых ритуальных компаний

Издание news.ru пишет, что со слов директора ведущего оператора всех столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артёма Екимова, теневой ритуальный рынок, где проживает и трудится десять процентов россиян, формируют рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений.