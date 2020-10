В Нижнем Тагиле неизвестный украл из незапертой квартиры сумку с деньгами

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, укравшего сумку из квартиры, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

В отдел полиции № 17 обратилась 37-летняя тагильчанка, жительница Дзержинского района. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру по улице Орджоникидзе и украл сумку, в которой находились 150 рублей и кошелек. Сумму ущерба она оценила в 2,5 тысячи рублей. Она объяснила, что находилась дома с младшим ребенком, а о краже узнала, когда домой вернулась старшая дочь. Именно она нашла в подъезде сумку матери и сообщила о том, что дверь была открыта. Женщина вызвала полицию. Оперативники изучили записи камеры видеонаблюдения, которая установлена над дверью в квартиру. На ней видно, как молодой человек поднялся на этаж, зашел в квартиру, а потом вышел из нее с сумкой в руках. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемому на вид 25-30 лет, среднего роста, короткая стрижка, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в куртку темно-синего цвета и джинсы. Напомним, вчера тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой. Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

Related news: Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter