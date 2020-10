В Нижнем Тагиле планируют разработать новый план озеленения

Председатель комиссии гордумы по хозяйству Денис Корякин рассказал о создании комиссии по озеленению Нижнего Тагила, пишет АН «Между строк».

По словам депутата, в городе появилась необходимость создания единого плана. Создана рабочая группа, которая займется его разработкой. Нужно подходить к вопросу профессионально. Создавать гармонию между флорой и городской архитектурой. Это нелегко. Мало просто взять в руки инвентарь и пойти посадить что-либо в первом попавшемся месте, говорит Денис Корякин. Программа планируется на длительный срок, так как рост деревьев и зелени процесс, который идёт годами. При составлении будет использован опыт других городов. Возглавит комиссию по озеленению вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Напомним, под Нижним Тагилом в рамках экологическая программы «Операция Ч» высадят 30 тысяч саженцев сосны возле реки Чусовая. Под Нижним Тагилом в рамках эко-программы высадят 30 тысяч сеянцев сосны

