В Нижнем Тагиле планируют разработать новый план озеленения

По словам депутата, в городе появилась необходимость создания единого плана. Создана рабочая группа, которая займется его разработкой.
Нужно подходить к вопросу профессионально. Создавать гармонию между флорой и городской архитектурой. Это нелегко. Мало просто взять в руки инвентарь и пойти посадить что-либо в первом попавшемся месте, говорит Денис Корякин.
Программа планируется на длительный срок, так как рост деревьев и зелени процесс, который идёт годами. При составлении будет использован опыт других городов. Возглавит комиссию по озеленению вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Напомним, под Нижним Тагилом в рамках экологическая программы «Операция Ч» высадят 30 тысяч саженцев сосны возле реки Чусовая.