В Нижнем Тагиле планируют разработать новый план озеленения

В Нижнем Тагиле планируют разработать новый план озеленения

Сегодня, 20:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Председатель комиссии гордумы по хозяйству Денис Корякин рассказал о создании комиссии по озеленению Нижнего Тагила, пишет АН «Между строк».

По словам депутата, в городе появилась необходимость создания единого плана. Создана рабочая группа, которая займется его разработкой.

Нужно подходить к вопросу профессионально. Создавать гармонию между флорой и городской архитектурой. Это нелегко. Мало просто взять в руки инвентарь и пойти посадить что-либо в первом попавшемся месте, говорит Денис Корякин.

Программа планируется на длительный срок, так как рост деревьев и зелени процесс, который идёт годами. При составлении будет использован опыт других городов. Возглавит комиссию по озеленению вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, под Нижним Тагилом в рамках экологическая программы «Операция Ч» высадят 30 тысяч саженцев сосны возле реки Чусовая.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
озеленениеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы