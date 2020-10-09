В Нижнем Тагиле появится инклюзивный досуговый центр

В Нижнем Тагиле появится инклюзивный досуговый центр

Сегодня, 19:15ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков откроет инклюзивный центр.

Александр говорит, что в Нижнем Тагиле нет таких заведений, в которых люди с ОВЗ могли бы собраться вместе, пообедать или поужинать.

Я хочу, чтобы помимо того, чтобы люди там могли поесть, они также могли провести свой досуг. Посетители смогут поиграть в настольные игры, будут организовываться тренинги, приглашаться специалисты для мастер-классов, проводиться вечера, которые будут социализировать наше общество,рассказал TagilCity.ru Александр Коченков.

Он отмечает, что социализация необходима для того, чтобы люди не реагировали на человека в коляске или с нарушением зрения так, как будто они видят людей с ограниченными возможностями в первый раз.

Будущий центр находится на улице Октябрьской революции в здании УИПК «21-й век».

Пока я сам лично не переговорил с мэром Владиславом Юрьевичем, мы долго не могли добиться открытия. Я рассказал ему, что именно и где хочу организовать. После этого он сам лично приехал по этому адресу, переговорил с руководством и нам отдали помещение,говорит Александр.

По словам активиста документы для официального оформления должны поступить со дня на день.

В планах у тагильского общественника обеспечение доступной среды, чтобы люди в любом социальном положении могли попасть в инклюзивный центр и провести там время.

Напомним, в середине сентября в Нижнем Тагиле прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!», который организовал общественник Александр Коченков.

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