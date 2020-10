В Нижнем Тагиле появится инклюзивный досуговый центр

Общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков откроет инклюзивный центр.

Александр говорит, что в Нижнем Тагиле нет таких заведений, в которых люди с ОВЗ могли бы собраться вместе, пообедать или поужинать. Я хочу, чтобы помимо того, чтобы люди там могли поесть, они также могли провести свой досуг. Посетители смогут поиграть в настольные игры, будут организовываться тренинги, приглашаться специалисты для мастер-классов, проводиться вечера, которые будут социализировать наше общество,рассказал TagilCity.ru Александр Коченков. Он отмечает, что социализация необходима для того, чтобы люди не реагировали на человека в коляске или с нарушением зрения так, как будто они видят людей с ограниченными возможностями в первый раз. Будущий центр находится на улице Октябрьской революции в здании УИПК «21-й век». Пока я сам лично не переговорил с мэром Владиславом Юрьевичем, мы долго не могли добиться открытия. Я рассказал ему, что именно и где хочу организовать. После этого он сам лично приехал по этому адресу, переговорил с руководством и нам отдали помещение,говорит Александр. По словам активиста документы для официального оформления должны поступить со дня на день. В планах у тагильского общественника обеспечение доступной среды, чтобы люди в любом социальном положении могли попасть в инклюзивный центр и провести там время. Напомним, в середине сентября в Нижнем Тагиле прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!», который организовал общественник Александр Коченков. В Нижнем Тагиле прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть»

