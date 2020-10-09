В Нижнем Тагиле появится инклюзивный досуговый центр

Пока я сам лично не переговорил с мэром Владиславом Юрьевичем, мы долго не могли добиться открытия. Я рассказал ему, что именно и где хочу организовать. После этого он сам лично приехал по этому адресу, переговорил с руководством и нам отдали помещение,говорит Александр.