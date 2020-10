В Нижнем Тагиле прокуратура выявила загрязнение реки Выя нефтепродуктами

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила превышение предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ в реке Выя.

Установлено, что сброс, который идет в реку Выя — стоки ливневой канализации. Природоохранный прокурор Денис Исаков пояснил, что труба состоит на кадастровом учете и принадлежит муниципалитету, то есть администрация города осуществляет полномочия собственника данной трубы. В отобранных пробах было установлено превышение ПДК по загрязняющим веществам. Исходя из протоколов лабораторного исследования, который проводил Центр экологического мониторинга и контроля по нашему поручению, превышения допущены по нефтепродуктам в 20 раз, по взвешенным веществам в восемь раз от норматива,рассказал TagilCity.ru Денис Исаков. В ходе проверки также установили, что администрацией не определена организация, которая должна обслуживать трубу ливневой канализации и не было принято решение о создании либо локальных очистных сооружений для данного сброса, либо о перенаправлении сброса в систему городской канализации в соответствии с последующим поступлением на Западную систему очистных сооружений. По словам Дениса Исакова, есть два варианта решения данной проблемы: либо там же, на месте, построить локальные очистные, как, например, в Муринском микрорайоне, либо перенаправить в городскую канализацию. С целью устранения данных нарушений в адрес главы города 5 октября нами внесено представление. По результатам рассмотрения представления уже будет ясно, какие меры планирует администрация города предпринять с целью решения данной проблемы, пояснил он. Начальник отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев пояснил TagilCity.ru, что сам факт сброса сточных вод установлен не был, так как он не осуществлялся. Однако в ходе обследования коллектора было выявлено две несанкционированные врезки. Доступ к коллектору для его обслуживания затруднен, так как место его прохождения огорожено забором кондитерской фабрики. В настоящее время разрабатываются мероприятия, направленные на устранение нарушений природоохранного законодательства в рамках компетенции администрации города, рассказал Сергеев. Мероприятия планируется рассмотреть на совместном совещании природоохранной прокуратуры и администрации города. Напомним, слив коричневой жидкости в реку Выя был зафиксирован на видео жителями Нижнего Тагила в сентябре. Тогда тагильчане предположили, что жидкость стекает либо из сетей «Водоканала», либо с территории Кондитерской фабрики. Ни одна из организаций не подтвердила принадлежность трубы. Тогда на место выезжали представители мэрии Нижнего Тагила и природоохранной прокуратуры. Были отобраны пробы и организована проверка. «Непонятная и вонючая жидкость». В Нижнем Тагиле продолжают загрязнять водоемы

