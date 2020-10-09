В Нижнем Тагиле прокуратура выявила загрязнение реки Выя нефтепродуктами

Напомним, слив коричневой жидкости в реку Выя был зафиксирован на видео жителями Нижнего Тагила в сентябре. Тогда тагильчане предположили, что жидкость стекает либо из сетей «Водоканала», либо с территории Кондитерской фабрики. Ни одна из организаций не подтвердила принадлежность трубы. Тогда на место выезжали представители мэрии Нижнего Тагила и природоохранной прокуратуры. Были отобраны пробы и организована проверка.