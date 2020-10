В Нижнем Тагиле станция юных натуралистов стала организатором экологического субботника «Сделаем!», который прошел во всей Свердловской области, сообщают в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

19 и 20 сентября на уборку вышли 2 457 человек из Нижнего и Верхнего Тагила, Верхней Салды, Сухого Лога, Полевского и других городов области. Было собрано более 580 мешков мусора объемом 120 литров. 60% из них — это стекло и пластик, 10% — резина. Их сдали на переработку, остальное увезли на свалку. Напомним, в минувшие выходные активисты собрали 50 мешков мусора на эко-субботниках в Нижнем Тагиле. За два дня активисты собрали 50 мешков мусора на эко-субботниках в Нижнем Тагиле

