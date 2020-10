В Нижнем Тагиле на выходные синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов, сообщается на сайте Гисметео.

В субботу, 10 октября, утром и днем ожидается сухая погода, к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от +7 до +10 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду. В воскресенье, 11 октября, днем ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до +13 градусов. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Осадков не ожидается. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение. «Не паркуйте автомобили у дерева». На Урале объявлено штормовое предупреждение

