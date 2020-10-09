В Нижнем Тагиле внучка получила срок за снятые деньги с бабушкиной карты

В Нижнем Тагиле внучка получила срок за снятые деньги с бабушкиной карты

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Пригородный суд Нижнего Тагила вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая украла 54 тысячи рублей с банковской карты своей бабушки, сообщает телекомпания «Телекон».

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

71-летняя пенсионерка открыла счёт в Сбербанке для накопления сбережений.

Ее внучка, мать двоих детей, узнала об этом и решила воспользоваться денежными средствами. Переписав данные карты, она переводила деньги через мобильный банк на свой счет. Через два месяца пенсионерка обратилась в полицию, она заметила пропажу.

Во время следствия внучка дала признательные показания. По данным прокуратуры, она состоит на учёте у нарколога. В суде женщина признала свою вину, она отметила, что уже вернула 37 тысяч рублей и собирается возвратить всю сумму.

Напомним, за перевод денег с бабушкиной карты тагильчанке грозил срок до шести лет лишения свободы.

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