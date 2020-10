Швейцарский суд рассмотрел апелляцию осужденной на пожизненный срок жительницы Екатеринбурга и отпустил ее из зала заседания, пишет E1.

Женщину признали полностью невиновной. Адвокат обратил внимание суда и на нарушение прав подсудимой, допущенные при рассмотрении дела. Напомним, в начале 2020 года жительница Екатеринбурга получила пожизненный срок в Швейцарии за убийство, которое совершил её муж. Получившей пожизненный срок в Швейцарии екатеринбурженке пересмотрят приговор

