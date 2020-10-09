В Свердловской области траты на COVID-обсервацию превысили 250 миллионов рублей

Этот документ «обновляет» траты, выделенные на эти цели.
Так, Екатеринбургу на обсервацию больных и врачей выделено почти 192 миллиона рублей. В постановлении от 28 мая столице Урала полагалось немного более 2,7 миллиона рублей. Траты на обсервацию в Серовском городском округе составят 14,1 миллиона рублей.
Общие расходы Свердловской области на эти цели возросли до 268,1 миллиона рублей с 12,4 миллионов.
Напомним, на вчерашний день с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 30 526 свердловчан, выздоровели от инфекции 22 632 человека, а скончались 633 жителя.