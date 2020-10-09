В Свердловской области траты на COVID-обсервацию превысили 250 миллионов рублей

В Свердловской области траты на COVID-обсервацию превысили 250 миллионов рублей

Сегодня, 12:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области расходы на обсервацию пациентов с легким и бессимптомным течением коронавируса и медицинских работников, которые оказывают помощь больным COVID-19, составят более 268 миллионов рублей. Постановление опубликовано на областном портале правовой информации.

Этот документ «обновляет» траты, выделенные на эти цели.

Так, Екатеринбургу на обсервацию больных и врачей выделено почти 192 миллиона рублей. В постановлении от 28 мая столице Урала полагалось немного более 2,7 миллиона рублей. Траты на обсервацию в Серовском городском округе составят 14,1 миллиона рублей.

Общие расходы Свердловской области на эти цели возросли до 268,1 миллиона рублей с 12,4 миллионов.

Напомним, на вчерашний день с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 30 526 свердловчан, выздоровели от инфекции 22 632 человека, а скончались 633 жителя.

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