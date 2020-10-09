В Свердловской области траты на COVID-обсервацию превысили 250 миллионов рублей

Так, Екатеринбургу на обсервацию больных и врачей выделено почти 192 миллиона рублей. В постановлении от 28 мая столице Урала полагалось немного более 2,7 миллиона рублей. Траты на обсервацию в Серовском городском округе составят 14,1 миллиона рублей.