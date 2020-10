Уральский государственный юридический университет принял решение о частичном возврате удаленного обучения, сообщает «Правда УрФО».

По словам одного студентов ВУЗа, руководство решило на время сессии перевести ряд направлений на дистанционную сдачу экзаменов и зачетов. Известно, что такая сессия пройдет для заочной и очно-заочной формы обучения специалитета и бакалавриата, а также для учащихся магистратуры. Напомним, в Екатеринбурге полностью переведена на дистанционное обучение гимназия №2. В центре Екатеринбурга полностью перевели на дистант элитную гимназию

