В Уральском городе ограничат работу допучреждений из-за COVID-19 и ОРВИ

В пресс-службе отмечают, что в Краснотурьинске подтверждено более 270 случаев коронавируса. К этому добавился резкий рост заболеваемости ОРВИ, за неделю заболел 501 человек. Прирост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 21%.