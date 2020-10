«Выжила чудом»: детский омбудсмен высказалась о полугодовалой девочке из шкафа

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась о случае, произошедшем в Свердловской области, сообщает «Уралинформбюро».

В Карпинске знакомые матери ребенка обнаружили в шкафу новорожденную полугодовалую девочку в истощенном состоянии. По данным детского омбудсмена, ее подкармливал 13-летний сын женщины. Девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ее готовят к отправке в Екатеринбург в ОДКБ № 1 вертолетом санитарной авиации. Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом,говорит Кузнецова. Кузнецова рассказала, что в семье есть двое старших детей, опеку на них сейчас оформляет бабушка. Также омбудсмен предложила помощь с переводом девочки на лечение Москву. Кроме того, она рассказала, что аппарат уполномоченного готовит обращение в прокуратуру, они будут требовать проверить бездействие органов опеки в этом случае. Напомним, против женщины возбуждены два уголовных дела: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) и «Истязание» (ч. 2 ст. 117 УКК РФ). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

