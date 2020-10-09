«Выжила чудом»: детский омбудсмен высказалась о полугодовалой девочке из шкафа

В Карпинске знакомые матери ребенка обнаружили в шкафу новорожденную полугодовалую девочку в истощенном состоянии. По данным детского омбудсмена, ее подкармливал 13-летний сын женщины.
Девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ее готовят к отправке в Екатеринбург в ОДКБ № 1 вертолетом санитарной авиации.
Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом,говорит Кузнецова.
Кузнецова рассказала, что в семье есть двое старших детей, опеку на них сейчас оформляет бабушка.
Также омбудсмен предложила помощь с переводом девочки на лечение Москву. Кроме того, она рассказала, что аппарат уполномоченного готовит обращение в прокуратуру, они будут требовать проверить бездействие органов опеки в этом случае.
Напомним, против женщины возбуждены два уголовных дела: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) и «Истязание» (ч. 2 ст. 117 УКК РФ). Ей грозит до семи лет лишения свободы.