Вчера 270 жителей села Николо-Павловское остались на шесть часов без отопления. Причиной послужил прорыв теплотрассы, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на ЕДДС.

Около 8.00 на улице Юбилейная, 2 прорвало трубу диаметром 76 миллиметров. Из-за случившегося 270 жителей из пяти многоквартирных домов остались без центрального отопления. На месте прорыва работали пять человек из бригады ООО «Регионгазинвест». Тепло в квартиры сельчан подали около 14 часов. Напомним, в конце сентября в Горноуральске прорвало трубу отопления, горячая вода растекалась по улицам. Жителям поселка отопление дали через две недели после начала отопительного сезона. «Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

