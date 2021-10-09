Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу

Буквы сделаны из металлоконструкций и окрашены порошковой краской, они будут освещаться в темное время суток. В скором времени будут установлены герб и орден, который разрисует художник.
Напомним, новый въездной знак в Нижнем Тагиле возводит тюменская компания «Лайф+», работы должны быть завершены в ноябре 2021 года. Общая масса гранита на объекте составит 35 тонн. На 18-метровом монументе будет надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка.