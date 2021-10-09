Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу

Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу
Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу
Сегодня, 14:35ОбществоФото: TagilCity.ru
Буквы «Нижний Тагил» установили подрядчики на строящемся въездном знаке на Свердловском шоссе. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила подписчица.

Буквы сделаны из металлоконструкций и окрашены порошковой краской, они будут освещаться в темное время суток. В скором времени будут установлены герб и орден, который разрисует художник.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, новый въездной знак в Нижнем Тагиле возводит тюменская компания «Лайф+», работы должны быть завершены в ноябре 2021 года. Общая масса гранита на объекте составит 35 тонн. На 18-метровом монументе будет надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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