О посадившем на кукурузное поле уральском пилоте Дамире Юсуповом появится фильм

О посадившем на кукурузное поле уральском пилоте Дамире Юсуповом появится фильм
О посадившем на кукурузное поле уральском пилоте Дамире Юсуповом появится фильм
Сегодня, 13:00ОбществоФото: Личная страница Дамира Юсупова в Instagram
Полнометражый художественный фильм о пилоте «Уральских авиалиний», герое России Дамире Юсуповом, снимет известная кинокомпания. Сюжет будет посвящен событиям, связанным с аварийной посадкой самолета на кукурузное поле в Подмосковье.

Съемки начнутся в 2022 году. Дамир Юсупов станет консультантом, чтобы картина была достоверной, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Пока пилот не раскрывает подробностей и не называет название кинокомпании.

Подписчики отнеслись к этой новости с интересом. Многие считают, что уралец достоин того, чтобы по его героическому поступку сняли картину.

Фото:Личная страница Дамира Юсупова в Instagram

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. В оба двигателя воздушного судна попали птицы. На борту находились 233 пассажира, никто из них не пострадал. Указом президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.

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