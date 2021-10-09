О посадившем на кукурузное поле уральском пилоте Дамире Юсуповом появится фильм

Съемки начнутся в 2022 году. Дамир Юсупов станет консультантом, чтобы картина была достоверной, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Пока пилот не раскрывает подробностей и не называет название кинокомпании.
Подписчики отнеслись к этой новости с интересом. Многие считают, что уралец достоин того, чтобы по его героическому поступку сняли картину.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. В оба двигателя воздушного судна попали птицы. На борту находились 233 пассажира, никто из них не пострадал. Указом президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.