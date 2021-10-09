Повышение стоимости проезда и загрязнение воздуха. Итоги дня в Свердловской области

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей. Повышение цены на 4 рубля планируется провести до конца 2021 года после одобрения Региональной энергетической комиссии. Министр транспорта Василий Старков отметил, что стоимость проезда часто не перекрывает затраты перевозчиков, поэтому рост тарифов закономерен.
По прогнозам синоптиков, к среде в Нижнем Тагиле потеплеет до +13 градусов, однако ночью возможны заморозки. В начале рабочей недели ожидаются осадки в виде дождя. Ветер умеренный, западный и юго-западный.
Почти половину сентября жители Нижнего Тагила дышали выбросами с предприятий. В течение 12 дней из 30 превышения ПДК были зафиксированы постами УГМС и газоанализатором TagilCity. В воздухе были выявлены превышения по формальдегиду, сероводороду и диоксиду азота. Все эти вещества являются опасными для здоровья и оказывают негативное влияние на легочную и нервную системы, кожу и генетику.