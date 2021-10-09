Повышение стоимости проезда и загрязнение воздуха. Итоги дня в Свердловской области

Почти половину сентября жители Нижнего Тагила дышали выбросами с предприятий. В течение 12 дней из 30 превышения ПДК были зафиксированы постами УГМС и газоанализатором TagilCity. В воздухе были выявлены превышения по формальдегиду, сероводороду и диоксиду азота. Все эти вещества являются опасными для здоровья и оказывают негативное влияние на легочную и нервную системы, кожу и генетику.