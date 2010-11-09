24 раза хулиганы закидывали поезда камнями в нижнетагильском регионе СвЖД

Причем, предотвращенных преступлений больше, чем совершенных. Чаще всего воры покушаются на детали верхнего строения пути, цветные и черные металлы, металлолом. Задержано 257 расхитителей. Как отмечают в Нижнетагильском отделе регионального центра безопасности СвЖД, в январе – октябре зафиксировано 238 случаев вандализма. В том числе 24 раза хулиганы обкидывали поезда камнями. Так 9 октября на перегоне Шурала – Невьянск неизвестные обкидали камнями пассажирский поезд Новороссийск – Нижний Тагил. У состава побиты стекла. В целом за 10 месяцев в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД зафиксировано почти 300 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, заведено 114 уголовных дел. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.