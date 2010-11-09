Алла Пугачева покидает радиостанцию «Радио Алла»

О прекращении сотрудничества с Пугачевой изданию сообщил президент ВКПМ Юрий Костин. По его словам, инициатором разрыва сотрудничества была сама Алла Пугачева. «Связанные с расставанием процессы запущены. Алла Борисовна через какое-то время не будет работать в нашем холдинге», - заявил Костин. Получить комментарии у Аллы Пугачевой газете не удалось. В связи с уходом Пугачевой ВКПМ откажется от использования ее имени и образа в оформлении и продвижении радиостанции. Холдингу придется заменить «Радио Алла» в Москве и в 15 регионах России новым форматом. При этом, как отмечает издание, ВКПМ продолжит ориентироваться на уже проверенную аудиторию - женщин старше 30 лет.