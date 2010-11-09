Алла Пугачева покидает радиостанцию «Радио Алла»
9 ноября 2010, 17:10ОбществоАнка
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Алла Пугачева покидает вещательную корпорацию «ПрофМедиа» (ВКПМ), где с 2007 года руководила названным в свою честь «Радио Алла», пишет газета «Коммерсантъ» .
О прекращении сотрудничества с Пугачевой изданию сообщил президент ВКПМ Юрий Костин. По его словам, инициатором разрыва сотрудничества была сама Алла Пугачева. «Связанные с расставанием процессы запущены. Алла Борисовна через какое-то время не будет работать в нашем холдинге», - заявил Костин. Получить комментарии у Аллы Пугачевой газете не удалось. В связи с уходом Пугачевой ВКПМ откажется от использования ее имени и образа в оформлении и продвижении радиостанции. Холдингу придется заменить «Радио Алла» в Москве и в 15 регионах России новым форматом. При этом, как отмечает издание, ВКПМ продолжит ориентироваться на уже проверенную аудиторию - женщин старше 30 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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