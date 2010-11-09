Безопасность горняков шахты Естюнинская будет обеспечена
Так вице-президент по связям с общественностью Евраза Алексей Агуреев прокомментировал прогнозы опасных природных явлений свердловского МЧС по которым в ноябре в районах шахты Естюнинская и Северо-Уральского бокситового рудника возможно возникновение горно-тектонических ударов.
Геодинамические и сейсмические явления на этих рудниках могут вызвать повреждения в шахтах. А также вызвать сейсмические колебания в городах Нижний Тагил и Североуральск. Как заявил Алексей Агуреев, информация МЧС руководством Евраза принята к сведению. И меры, необходимые для обеспечения безопасности людей, будут приняты.Кроме того, согласно прогнозу областного МЧС, характерными для ноября являются нарушения на системах теплоснабжения из-за износа оборудования и перепадов температуры.
Аварийные ситуации прогнозируются, в частности, в Горнозаводском управленческом округе. Из-за неустойчивой погоды в ноябре сотрудники МЧС прогнозируют рост числа ДТП. К числу наиболее уязвимых относятся 78 и 152 километры трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В прогнозе Свредловского МЧС Нижний Тагил числится и ещё в одном опасном списке. Исходя из статистических данных, в нашем городе в ноябре часто регистрируются пожары в жилом секторе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM