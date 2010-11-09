Безопасность горняков шахты Естюнинская будет обеспечена

Геодинамические и сейсмические явления на этих рудниках могут вызвать повреждения в шахтах. А также вызвать сейсмические колебания в городах Нижний Тагил и Североуральск. Как заявил Алексей Агуреев, информация МЧС руководством Евраза принята к сведению. И меры, необходимые для обеспечения безопасности людей, будут приняты.Кроме того, согласно прогнозу областного МЧС, характерными для ноября являются нарушения на системах теплоснабжения из-за износа оборудования и перепадов температуры.