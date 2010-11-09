Фитнес-презенторы с мировым именем проводят мастер-классы, work-shops, лекции в Екатеринбурге

С 17 по 22 ноября в Екатеринбурге пройдет Международный фитнес-конгресс.В его работе примут участие международные фитнес-презенторы, лекторы, мастер-тренеры Германии, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Нижнего Тагила. Фитнес-профессионалы международного и российскогоуровня проведут семинары, work-shops (рабочие уроки) и мастер-классы для специалистов и любителей фитнеса и здорового образа жизни.

19 ноября в «Атриум Палас Отеле» в рамках конгресса пройдет бизнес-конференция дляруководителей, собственников бизнеса и специалистов в сфере фитнеса и здоровья.

и тренингах по фитнесу

Участие в мероприятиях конгресса платное. При условии оплаты с 10-го по 14-оеноября предоставляется скидка 5 %. На участие в фитнес-конвенции при условии оплаты с 9-го по 15-ое ноября предоставляется скидка 10%, с 16-го по 19-ое ноября - 5%.

Вы можете принять участиепо выбору в семинаре, в work-shop (2200 р.), бизнес-конференциииливфитнес-конвенции (1 день - 1350 р., 2 дня - 2 000 р.). При условии оплатыс 10-го по 15-ое ноября цена снижена на 5%.

По вопросам участия звоните +7(343)29-09-359.