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Фитнес-презенторы с мировым именем проводят мастер-классы, work-shops, лекции в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фитнес-презенторы с мировым именем проводят мастер-классы, work-shops, лекции в Екатеринбурге

9 ноября 2010, 13:54ОбществоОльга
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