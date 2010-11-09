Генпрокуратура поручила проверить гособвинителя по делу Бычкова

Обвинительная сторона в суде первой инстанции требовала назначитьнаказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Бычкова приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за похищениенаркозависимых людей для прохождения реабилитации. После рассмотрениякассационной жалобы на приговор Свердловский областной суд определилмеру ответственности в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Между тем, как сообщает «Правда.Ру», фонд «Город без наркотиков» решилзапатентовать свою методику реабилитации наркозависимых.Напомним, в рамках этого метода наркоман проводит 21 день на«карантине», пристегнутый наручниками к кровати, что ограничивает доступк наркотикам, и питается только луком, чесноком и хлебом. После этогонаркозависимые в течение года проходят в центре социальную адаптацию.

Пословам сотрудника организации Андрея Кабанова, такой способ уже показалсвою эффективность.«Мы свою методику будем научно обосновывать», - сказал вице-президентфонда Евгений Маленкин. По данным издания, сотрудники фонда вЕкатеринбурге уже провели переговоры с несколькими институтами для того,чтобы начать эту работу.