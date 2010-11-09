Грабителя выдал зазвонивший в кармане чужой мобильник

В этот момент к нему подошел неизвестный и выхватил мобильную трубку. Мальчик забежал в ближайший магазин, рассказал о случившемся продавцам, а те вызвали милицию. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, группа немедленного реагирования с мальчиком и подошедшей мамой начали патрулировать район. Женщина рассказала, что похищенный мобильник сына не выключен, но на звонки грабитель не отвечает. В одном из дворов милиционеры заметили подозрительного пьяного мужчину. В его кармане зазвонил телефон, когда мама позвонила по номеру сына. Грабителя задержали, телефон ребенку вернули.