Грабителя выдал зазвонивший в кармане чужой мобильник
9 ноября 2010, 18:21ОбществоАнка
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У дома 137 на улице Красноармейская вчера в 19.20 мальчик-первоклассник, возвращавшийся домой с тренировки по айкидо, разговаривал с мамой по телефону.
В этот момент к нему подошел неизвестный и выхватил мобильную трубку. Мальчик забежал в ближайший магазин, рассказал о случившемся продавцам, а те вызвали милицию. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, группа немедленного реагирования с мальчиком и подошедшей мамой начали патрулировать район. Женщина рассказала, что похищенный мобильник сына не выключен, но на звонки грабитель не отвечает. В одном из дворов милиционеры заметили подозрительного пьяного мужчину. В его кармане зазвонил телефон, когда мама позвонила по номеру сына. Грабителя задержали, телефон ребенку вернули.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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