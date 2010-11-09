Количество наличных денег у россиян достигло рекордных показателей
9 ноября 2010, 17:04ОбществоАнка
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Рекордных показателей достигло количество наличных денег у россиян.
Впервые их число превысило пять триллионов рублей. Это на 40 миллиардов больше, чем в начале года. Такие данные опубликовал Банк России. Самой распространенной купюрой по-прежнему остается тысячерублевка - банкноты этого номинала составляют 35% от общего количества банкнот. На втором месте - купюры номиналом в 100 и 500 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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